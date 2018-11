Erst das Kochbuch, dann... Jimi Blue Ochsenknecht will als Genussmensch hoch hinaus

Jimi Blue räumt Vorurteile aus der Welt

Jimi Blue Ochsenknecht, ein Freund des guten Geschmacks? Für so manchen Skeptiker passt das wohl nicht zusammen. Immer wieder sieht sich der Schauspieler und Musiker mit dem Vorurteil konfrontiert, junge Generationen würden Alkohol nicht zum Genuss, sondern lediglich zum "schnell wegkippen" konsumieren. "In Wirklichkeit ist das glaube ich gar nicht der Fall." Er habe viel eher das Gefühl, dass auch junge Menschen zunehmend Gefallen am Geschmack und Genuss "eines guten Weinbrands oder Weins" finden, erklärte er am Rande einer Veranstaltung des spanischen Brandy-Herstellers Osborne.