Halloween kann kommen Heidi Klum: Dieses Kostüm war ein echter Erfolg

Welches Kostüm Klum in diesem Jahr wählt, ist wie immer ein gut gehütetes Geheimnis. Doch vorab hält sie via Instagram auch hier ihre Fans auf dem Laufenden. Die Entertainerin steckt demnach schon seit September in den Vorbereitungen für ihre Verwandlung. In einem Video, das sie postete, ist eine Büste zu sehen, für die Heidi Klum offenbar Modell stand.

"Vorbereitungen für #heidiklumHalloween2018", schrieb sie dazu und verlinkte auf den Shop von Mike Marino, der auf prothetisches Design und Make-up spezialisiert ist. Auch dieses Jahr könnte es also eine extreme Typveränderung geben. Vielleicht im Partner-Kostüm mit Freund Tom Kaulitz (29)? Bald erfahren es die Fans.