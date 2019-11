In den Vorher-Nachher-Posts erzählen die Betroffenen auch ihre ganz persönliche Geschichte. Wie zum Beispiel Jamee, die nach ihrem Entzug ihren Schulabschluss-Abschluss nachgeholt hat. "Mein Name ist Jamee und ich bin eine Heroin- und Meth-Süchtige. Diese Bilder sind 2 Jahre auseinander. Die besser aussehende Version von mir ist von vor ein paar Monaten, als ich mein GED bekam! Entzug ist möglich", schreibt die junge Frau zu ihren Vergleichsbildern. Der GED (General Educational Development Test) ist mit dem High-School-Abschluss gleichzusetzen und wird von Schulabbrechern in Anspruch genommen.