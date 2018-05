Erschreckendes Geständnis Jada Pinkett Smith wollte sterben

Erschütterndes Geständnis von Jada Pinkett Smith (46, "Collateral"): Die Ehefrau von Will Smith (49, "Men in Black") sprach in ihrer eigenen Facebook-Talkshow "Red Table Talk" offen wie nie über die schwerste Zeit in ihrem Leben. Es habe einen Punkt gegeben, an dem sie erkannt habe, dass sie sich selbst verloren habe. Das sei ihr größter Verlust in ihrem Leben gewesen. Die dunklen Gedanken gingen dabei so weit, dass sie ihr Leben nicht mehr genießen konnte: "Ich wollte einfach nur sterben." Es sei eine verheerende Situation für sie gewesen. Auslöser sei der immense Druck gewesen, den sie verspürte.