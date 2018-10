In der zweiten Halbzeit verpasste Wagner dann mehrfach etwas unglücklich das mögliche 3:1, als er zunächst in zentraler Position vorm Tor per Kopf nicht ganz an den Ball kam und dann per Hacke am Torhüter scheiterte (52., 57.). Hinter seinen anschließenden Kopfball bekam er nicht genügend Druck (59.).

Seine gute Laune ließ er sich davon dennoch nicht verderben. "Er ist super lustig, wir haben viel Spaß", sagte sein Teamkollege Javi Martínez kürzlich über Wagner und betonte dessen hohen Stellenwert in der Bayern-Kabine: "Er ist für uns wie ein Vorbild, weil er wie ein Tier arbeitet und immer eine positive Einstellung hat."

Gegen Rödinghausen durfte er das endlich auch mal wieder auf dem Platz zeigen.

