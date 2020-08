Die Trash-Show "Promi Big Brother" startet am Freitag, aber der erste VIP hat bereits das Handtuch geworfen. Wie "Bild" berichtet, will Saskia Beecks wohl doch nicht in den TV-Container einziehen und hat einen Rückzieher gemacht. Das bestätigte der Sender Sat.1 am Dienstagnachmittag dem Blatt und auf Twitter.