In der E-Mail wird dem Empfänger vorgeworfen, er sei beim Besuch einer Porno-Seite Seite heimlich beim Masturbieren gefilmt worden. Wenn man nicht wolle, dass das Video an alle E-Mail- und Social-Media-Kontakte gesendet wird, solle man 500 Euro an eine Bitcoin-Adresse zahlen, so die Aufforderung.