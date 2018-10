Eröffnungszeremonie in Sydney Das macht die Invictus Games für Meghan und Harry so besonders

Weiter erklärte Harry, dass er "so stolz" darauf sei, dass er dem australischen Volk "meine Frau vorstellen" könne. Zudem seien er und Meghan "so glücklich darüber", dass "wir mit euch allen die persönliche Freude unserer neuesten Ergänzung feiern können". Mit dieser "neuesten Ergänzung" ist natürlich das royale Baby gemeint, dass das Paar im Frühjahr 2019 erwartet. Die Baby-News wurden am Montag öffentlich bekanntgegeben, am gleichen Tag, an dem Harry und Meghan in Australien ankamen.