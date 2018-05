Der Bierpreis ist mit 3,50 Euro für die Halbe und 7 Euro für die Maß in so zentraler Lage geradezu ungewöhnlich: Anderenorts wird weit mehr verlangt. "Weil wir Eigentümer des Löwenbräukellers sind, haben wir eine andere Verhandlungsbasis mit der Brauerei als ein Pächter", so Ludwigs Vater, Edi Reinbold, zur AZ: "Das geben wir an unsere Gäste weiter."