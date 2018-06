Aber wenn bildende Künstler für das Theater arbeiten, droht in der Regel eine Enttäuschung. So auch hier: Im ersten Akt gibt es nicht viel zu sehen – außer einem schwarzen Laubsägewald, der nach der Gralsszene in sich zusammensinkt. Zur Verwandlungsmusik drehen sich auf dilettantische Weise Pappengel. Es wird viel gekniet und geschritten.