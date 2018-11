München - Bei der einen Dame steht der 99. Geburtstag an, bei der anderen eine größere OP. Trotzdem wollten beide an diesem Abend unbedingt dabei sein. Fürstin Marianne "Manni" zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, die am 9. Dezember Jubeltag hat, und TV-Ärztin Antje-Katrin Kühnemann (mit Krücke und Optimismus da) zählten zu den Stargästen bei der glanzvollen Eröfffnung der 32. Jüdischen Kulturtage (bis zum 24.11.) im Gasteig. Diese wollen Einblicke in die jüdische Kultur und Tradition geben.