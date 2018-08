Erneuter Bewährungsversuch abgelehnt John Lennons Mörder kommt nicht frei!

Chapman war 1981 zu mindestens 20 Jahren Haft bis Lebenslänglich verurteilt worden, er ist derzeit in der Wende Correctional Facility in New York inhaftiert. Chapman hatte am 8. Dezember 1980 den bekannten Beatles-Musiker John Lennon vor seinem Apartmenthaus in New York angeschossen. Er verstarb wenig später aufgrund seiner Verletzungen.