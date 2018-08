So müsse etwa die Dienstbekleidung der Hundestaffel noch weiterentwickelt werden, da sich der neue blaue Stoff schlecht mit Hundehaaren vertrage, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München. 27 500 uniformierte Polizisten und 5600 Justizbeamte seien mit den neuen Uniformen ausgestattet worden. Diese seien funktionaler und böten eine bessere Passform, sagte Herrmann.