Weitere Parallelen: "Der Täter ist die Generation NSU", sagt Anwältin von der Behrens. Er ist 45, Zschäpe ein Jahr jünger. Uwe Mundlos habe in den 1990ern eine Flüchtlingsunterkunft ausspioniert – Stephan E. trat 1993 erstmals polizeilich in Erscheinung, weil er eine Asylbewerberunterkunft im hessischen Hohenstein-Steckenroth attackiert hatte. Sie haben sich also offenbar zur selben Zeit radikalisiert. Mehrere Täter, die in den 1990er Jahren aktiv waren, träten nun wieder in Erscheinung, sagt Matthias Quent – vergleichbar mit islamistischen "Schläfern". Das Bundeskriminalamt stuft derzeit 34 Personen als rechte Gefährder ein.

Quent und von der Behrens glauben weder, dass der NSU nur aus den in München angeklagten Personen bestand, noch, dass Stephan E. allein für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten verantwortlich ist. Bei Wohlleben und Böhnhardt seien 20 Waffen gefunden worden, sagt die Juristin. "Bei 17 davon ist nicht geklärt, woher sie kamen", was sie als einen von vielen Hinweisen auf Hintermänner deutet. Und Matthias Quent sagt mit Blick auf die gewaltbereite rechtsextremistische Szene in Deutschland: "Ich erwarte, dass im Fall Lübcke nach einem Netzwerk gesucht wird."

Mitat Özdemir, der ehemalige Vorsitzende der "Interessensgemeinschaft Keupstraße" (in der Kölner Keupstraße wurden 2004 bei einem NSU-Anschlag 22 Menschen verletzt), sagt über den Mord von Kassel: "Für mich ist das ein Zeichen: Jetzt geht es richtig los und das macht mir Angst."