Das Opfer, eine 21-jährige Münchnerin, hatte am 11. August zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr im See Allacher Lohe nördlich des Rangierbahnhofes München-Nord in Ludwigsfeld ein Bad genommen. Als sie sich anschließend am Seeufer anzog, trat ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ein unbekleideter Mann an sie heran und drückte sie sofort zu Boden. Dann legte er sich auf sein Opfer, berührte es unter der Kleidung an der Brust, zog es teilweise aus und führte sexuelle Handlungen durch.