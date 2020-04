München - Die Brandstiftungen geschahen laut Polizei im Zeitraum von Samstag (4.4.) bis Montag (6.4.). Am Samstag, gegen 21.40 Uhr, wurden zwei E-Scooter in der Walter-Gropius-Straße in Freimann durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Den Brand meldeten Mitarbeiter eines nahe gelegenen Hotels der Polizei. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.