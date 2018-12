Michael Kuffer: Mit Münzen auf seine Frau geworfen?

Nach AZ-Informationen geht es konkret unter anderem um den Vorwurf, Kuffer habe im Jahr 2015 Münzgeld auf seine Frau geworfen. Zudem habe er im selben Jahr ein Segelmanöver so ausgeführt, dass er dabei eine Verletzungsgefahr seiner Frau vorsätzlich in Kauf genommen habe. Nach AZ-Informationen befindet sich Kuffer in einem Sorgerechtsstreit mit der Frau, der seit Jahren tobt und in dem sie immer wieder Vorwürfe gegen Kuffer erhoben hat, die die Gerichte bisher letztlich aber jeweils als nicht als erwiesen ansahen und Kuffer Recht gaben.