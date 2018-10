Ermittlungen dauern weiter an Harvey Weinstein: Erste Missbrauchs-Klage wird fallen gelassen

Die Vorwürfe von Lucia Evans, Weinstein habe sie im Jahr 2004 zu Oralsex gezwungen, hätten den Prüfungen der Grand Jury nicht standhalten können. Das berichtet unter anderem die Zeitung "USA Today". Demnach habe das Gericht Zweifel an den Aussagen der Klägerin. Es gäbe in ihnen einige Unstimmigkeiten. Lucia Evans war eine der ersten Frauen, die sich im Herbst vergangenen Jahres mit ihren schweren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gewandt hatte.