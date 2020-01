Ermittlungen dauern an Nach Bergung: Leiche von Kobe Bryant offiziell identifiziert

Suche nach der Ursache geht weiter

Die Ermittlungen an der Unfallstelle sind abgeschlossen, wie Jennifer Homendy von der US-Transportsicherheitsbehörde NTSB in einer Pressekonferenz mitteilte. Teile des abgestürzten Hubschraubers wurden geborgen und an einen sicheren Ort gebracht, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Zudem wurden ein iPad und ein Handy aus dem Wrack geborgen. Beides werde ausgewertet. Weder ein Flugdatenschreiber noch ein Cockpit-Stimmenrekorder seien an Bord gewesen, was die Untersuchung leichter gemacht hätte.