Dolores O'Riordan verstarb völlig unerwartet am 15. Januar 2018 im Alter von nur 46 Jahren in einem Hotelzimmer in London. Die Todesursache ist bis heute unklar. Die britischen Behörden stuften den Tod aber "als nicht verdächtig" ein. O'Riordan wurde am 23. Januar in ihrem Geburtsort Ballybricken beerdigt.