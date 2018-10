Erklärung via Instagram Alles aus beim "Love Island"-Traumpaar Tracy und Marcellino

"Tracy ist ein herzensguter Mensch"

"Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ihr habt mich alle als ehrlichen Menschen kennengelernt und dieser ehrliche Mensch möchte ich auch gegenüber euch bleiben", sagt Marcellino im ersten der drei Clips. Im zweiten Video rückt er mit der Sprache heraus: "Deshalb muss ich euch mitteilen, dass es mit Tracy und mir leider nicht funktioniert hat, da sich meine Gefühle nicht so weiterentwickelt haben, wie ich es mir erhofft habe und so wie Tracy es auch verdient hätte."