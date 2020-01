Danni Büchner: "Du musst für deine Familie Geld verdienen"

Vor allem Schauspielerin Sonja Kirchberger hatte weiter ein Problem mit der TV-Auswanderin: "Es war so eine Überdosis an Trauer, wo ich dachte: 'Okay Mädel, wenn du noch nicht fertig bist für den Dschungel, dann darfst du auch nicht hier rein.'" Doch statt in ihrer gewohnt trotzigen Art dagegen zu schießen, zeigte sich Danni selbstkritisch und reflektierte ihr Verhalten.