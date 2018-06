Erkenntnisse der Testspiele Deutschlands erste Elf: A - wie alternativlos

Nur das A-Team hat Weltklasse-Qualität

Weder in der Defensive noch in der Offensive stimmt's, mit Ausnahme des Beginns, als man höher als 2:0 hätte führen können. Vor allem Bald-WM-Debütant Marco Reus spielte erfrischend kreativ. Im Mittelfeld schlug man zu viele lange Bälle, vorne wurde man einfallsloser und kam zu weniger Gelegenheiten. Der Gegner, gewiss kein Schwergewicht im Weltfußball und am Donnerstag Russlands Gegner im WM-Eröffnungsspiel, spürte, dass was geht. Die DFB-Abwehr wackelte vor allem in der Endphase bedenklich. Ein Trend oder lag dies nur an den vielen Wechseln (fünf bis zur Schlussviertelstunde)?