Erholung muss sein Beyoncé und Jay Z: Familienurlaub zwischen den Konzerten

Zurzeit sind Beyoncé (36, "Halo") und ihr Mann Jay-Z (48, "The Story of O.J.") mit ihrer gemeinsamen "OTR II"-Tour in Europa unterwegs. Noch am Samstag traten die beiden in Warschau, Polen, auf, am heutigen Dienstag stehen sie in Köln auf der Bühne. Noch bis Mitte Juli ist das wohl berühmteste Musiker-Paar der Welt in europäischen Städten unterwegs, danach geht es in die USA. Doch trotz des stressigen Tour-Lebens bleibt noch Zeit für Urlaub, wie "Queen Bey" jetzt auf ihrem Instagram-Profil zeigt.