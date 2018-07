München - Ab einer Körpertemperatur von 39 Grad spricht man von Fieber. An sich ist das nicht schlecht, denn meist geht es mit der Abwehr von Viren einher, ist also eine Schutzfunktion des Körpers. Hält das Fieber aber mehrere Tage an, so kann man neben Medikamenten auch oft mit Hausmitteln Abhilfe schaffen.