Ergebnisse der dritten Liga Gegen Münster: Überlegene Hachinger kassieren den späten Ausgleich

Leipzig - Der VfL Osnabrück hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga auch gegen Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern behauptet. Am Samstag setzte sich der VfL mit 1:0 (0:0) durch und blieb damit weiter aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem KFC Uerdingen, der den FC Carl Zeiss Jena mit 2:1 (1:1) bezwang. Neuer Dritter ist Preußen Münster nach einem 1:1 (0:1) im Spitzenspiel bei der SpVgg. Unterhaching, nachdem bereits am Freitag der Karlsruher SC beim FC Hansa Rostock erstmals nach vier Siegen in Serie mit 0:1 (0:0) verloren hatte.