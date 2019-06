7. Wasserspielplätze im Ost- und Westpark

Auf Wasserspielplätzen in der Stadt – wie etwa im Ostpark oder im Westpark – können die Kleinen rennen, klettern, rutschen und sich erfrischen – etwa auf der Wasserrutsche und dem Wasserklettergerät. Blaue Lippen sind garantiert!

8. Lichthof der LMU

Der Lichthof der LMU ist mit der wichtigste historische Ort des Widerstands gegen die Nazis in München. Hier warfen Hans und Sophie Scholl ihre Flugblätter ab. Wer hier im Atrium ihrer gedenkt spürt in diesen Tagen außerdem eine angenehme Kühle in der Universität.

9. Aussichtsplattform des Olympiaturms

Unten wuseln die Menschen so klein herum, dass man ihre Schweißperlen gar nicht mehr erkennen kann: Vom Olympiaturm aus kann man in angenehm klimatisierter Luft, die vor Hitze flirrende draußen einen Moment vergessen und den Blick über eine Stadt schweifen lassen, deren Sommer so herrlich sind, dass scho ganze Lieder darüber geschrieben wurden. Von 9 bis 24 Uhr geht‘s für 9 bzw. 6 Euro hinauf.

10. Gruft der Wittelsbacher

Eine Ruhestätte - und kühles Gewölbe - mitten in der Fußgängerzone. In der Gruft der Wittelsbacher unter der Michaelskirche ruhen 36 Familienmitglieder. Mo - Do 9.30 - 16.30, Fr ab 10, Sa nur bis 14.30 Uhr, Eintritt: 2 Euro.

