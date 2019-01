Erfolgreichster Stürmer der DEL EHC-Kapitän Michael Wolf: Karriere-Ende nach der Saison

Insgesamt bestritt Wolf bisher 751 Partien in der DEL, in denen ihm 330 Tore (312 Vorlagen) gelangen. Kein Profi erzielte bisher mehr Treffer in Deutschlands höchster Spielklasse. Mit 97 Treffern für Red Bull München ist er auch der beste DEL-Torschütze der Klubgeschichte. Darüber hinaus war Wolf zehn Jahre lang für die Deutsche Nationalmannschaft aktiv und nahm unter anderem an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und an sieben Weltmeisterschaften teil. Für das DEB-Team gelangen ihm in 152 Spielen 52 Tore und 36 Vorlagen.