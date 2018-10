Erfolgreichste Netflix-Eigenproduktion "Orange Is the New Black": Serien-Ende nach Staffel sieben

"Die letzte Staffel kommt", spricht es dann Hauptdarstellerin Taylor Schilling (34) aus, die seit dem US-Start der Serie im Jahr 2013 die Rolle der Piper Chapman spielt. "Orange Is the New Black" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Piper Kerman, die darin ihre Erlebnisse schildert, als sie für ein Jahr in ein Frauengefängnis musste.