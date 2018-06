"Das ist ein guter Abschluss", sagte Verdi-Tarifexperte Norbert Flach. Die Entgeltforderungen der Gewerkschaft seien weitgehend erfüllt worden, auch die Laufzeit von 27 Monaten sei in Ordnung. Wichtig sei aber vor allem die Entlastung, die durch eine Wahlmöglichkeit entstehe, Geld in freie Zeit umzuwandeln. So können bis zu 2,5 Prozent der Lohnerhöhungen in Freizeit umgewandelt werden, das entspreche bis zu fünf freien Tagen ab 2020. Auch bei den sogenannten geteilten Diensten gebe es künftig die Möglichkeit, die Zulage in eine Zeitgutschrift umzuwandeln.