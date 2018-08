Neuperlach - Eltern fürchten genau das: So schnell kann man gar nicht schauen, wie ein kleines Kind untergeht. Ein solcher Badeunfall ist einer Familie am Dienstagnachmittag im Michaelibad in Ramersdorf passiert. Der drei Jahre alte Bub ging im Kinderbecken des Bades an der Heinrich-Wieland-Straße einfach unter – ohne Fremdverschulden.