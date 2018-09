Erfolg gegen TPS Turku CHL: München holt zweiten Sieg im zweiten Spiel

München - Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat in der Champions Hockey League (CHL) am zweiten Spieltag den zweiten Sieg eingefahren. Die Münchner feierten nach dem Auftakterfolg bei Junost Minsk am Freitag mit einem 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen den elfmaligen finnischen Titelträger TPS Turku am Sonntag den ersten Heimsieg der CHL-Saison.