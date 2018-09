Erfahrungen aus Hollywood #MeToo: Auch Thomas Kretschmann wurde belästigt

Der ehemalige Schwimmer und heutige Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann (56, "Stalingrad") kennt sich aus in Hollywood - auch mit den Schattenseiten. Wie er nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet, hat auch er als Mann unangenehme Erfahrungen am Set machen müssen: "Ich habe mindestens fünf Regisseure getroffen, die mir in den Schritt gefasst haben, fassen wollten oder gern etwas anderes mit mir angestellt hätten."