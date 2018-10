Dass er wirklich das Zeug hat, die Kanzlerin nach 18 Jahren an der Parteispitze abzulösen, glauben indes die wenigsten. Für Merkel könnte es in Hamburg dennoch gefährlich werden. Denn in den Reihen der CDU-Bundestagsfraktion nimmt die Zahl derer zu, die glauben, dass es nicht bei zwei Herausforderern bleiben wird. Gerade in konservativeren und wirtschaftsnahen Kreisen hat die Unzufriedenheit nach den jüngsten Regierungskrisen einen neuen Höchststand erreicht.