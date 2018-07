Erdogan-Affäre WM-Schuldfrage: Bierhoff nach Kritik an Özil unter Druck

Damit stellt sich auch die Frage, wie Bundestrainer Joachim Löw nun den Regisseur des FC Arsenal für das nächste Länderspiel am 6. September in München nominieren soll. Özil selbst hatte sich nach der WM-Blamage alles offen gelassen. "Ich werde einige Zeit brauchen, um darüber hinweg zu kommen", schrieb er in den sozialen Netzwerken und versah seine Botschaft mit dem Hashtag "SayNoToRacism" (Sag Nein zu Rassismus).