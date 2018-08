Erdbeben-Schock auf Bali Chrissy Teigen erlebt Erdbeben auf Bali - und twittert live

Erneut hat ein schweres Erdbeben die indonesische Insel Lombok erschüttert und mehr als 140 Menschen getötet. Das Beben der Stärke sieben ereignete sich am Sonntagabend und verletzte hunderte Personen schwer. Auch Sänger John Legend (39), Ehefrau Chrissy Teigen (32) und ihre beiden Söhne verbringen momentan einen Familienurlaub in der Region. Auf der benachbarten Insel Bali bekamen sie das Erdbeben hautnah zu spüren. In ihrer Panik twitterte Teigen unzählige Male und informierte so ihre Fans auf der ganzen Welt über das Geschehen.