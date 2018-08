Haben Sie Kontakt zur deutschen Botschaft in Jakarta?

Nur per Mail. Sie ist telefonisch nicht erreichbar. Man muss ein elektronisches Formular ausfüllen. Daraufhin habe ich zwei Links geschickt bekommen, zum örtlichen Katastrophenschutz und zu einem Twitter-Account. Die Informationen, die man vor Ort bekommt, sind fast ausschließlich in Indonesisch.