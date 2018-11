Neufahrn - Ein fünf Jahre alter Bub ist durch einen Pudelbiss in Neufahrn bei Freising am Bein verletzt worden. Wie die Polizei nach dem Vorfall vom Samstag mitteilte, hatte eine 37-jährige Hundehalterin sich über den Jungen und seine drei Geschwister offenbar derart geärgert, dass sie ihren Pudel an der Sepp-Herberger-Straße von der Leine ließ und ihn aufforderte, die Kinder zu beißen.