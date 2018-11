Erbe Richtig vererben: Das müssen Sie beachten

München - Das Vermögen der deutschen Privathaushalte steigt und steigt. Waren es 2010 noch 4,4 Billionen Euro allein an Geldvermögen, sind es Ende 2017 schon knapp 5,9 Billionen gewesen – auch das Erbvolumen steigt also stetig an. Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Bank eine Studie zu dem Thema in Auftrag gegeben und die Ergebnisse gestern vorgestellt.