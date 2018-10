Vorbestraft? Fleschenberg würde "Eagles"-Amt aufgeben

Das Amtsgericht hatte Fleschenberg in erster Instanz zu 90 Tagessätzen verurteilt. Damit wäre er vorbestraft gewesen. Er legte Berufung ein. Es war ein schwerer Gang für den 70-Jährigen. "Wenn es bei dem Urteil bleibt, gebe ich mein Präsidentenamt auf. Ich will auf keinen Fall, dass die Eagles durch diese Geschichte belastet werden", sagte Fleschenberg in einer Verhandlungspause zur AZ.