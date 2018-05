Er zahlte 85.000 Dollar dafür Kanye West: Mit diesem Cover verärgert er Whitney Houstons Familie

"Geschmacklos"

"Ich habe diese Katastrophe passieren sehen, aber ich dachte nicht, dass er so weit geht, so grob in der Privatsphäre von jemandes Familie herumzustochern", erklärte Elliott im Hinblick auf Wests jüngste Twitter-Aktionen, über die das Internet nicht nur einmal den Kopf schüttelte. " So etwas nur aus Publicity-Gründen zu tun, um Alben zu verkaufen, ist einfach ekelhaft. Es hat meine Familie verletzt und meine Tochter. Das ist kleinkariert und geschmacklos." Er habe nie ein Problem mit Kanye West gehabt, doch das mache den Gebrauch des Fotos, das zum ersten Mal 2006 von "National Enquirer" veröffentlicht wurde, umso schmerzvoller, so der 45-Jährige.