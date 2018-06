Er wurde nur 54 Jahre alt Ehemaliger Pantera-Drummer Vinnie Paul überraschend verstorben

Wegweisender Musiker

Vinnie Paul wurde 11. März 1964 in Dallas, Texas geboren. Mit seinem Bruder Darrell Lance Abbott, auch bekannt als "Dimebag Darrell" (1966-2004), gründete er 1981 die Metal-Band Pantera - damals noch unter dem Namen Panteras Metal Magic. Pantera galten als Mitbegründer des Modern Metal. Nach ihrer Auflösung 2003 waren er und sein Bruder in der Band Damageplan aktiv. Allerdings wurde die Band 2004 wieder aufgelöst, nachdem es bei einem Konzert der Gruppe zu einer Schießerei gekommen war, bei der Dimebag Darrell von einem Amokläufer auf der Bühne erschossen wurde. Zuletzt war Vinnie Paul in der Band Hell Yeah aktiv.