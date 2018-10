Er wurde 94 Jahre alt Der französische Sänger Charles Aznavour ist tot

Bis zuletzt auf der Bühne

Charles Aznavour wurde am 22. Mai 1924 in Paris geboren. Seine Eltern stammten aus Armenien. Seinen Durchbruch erlebte er in den 1940er Jahren, nachdem Sängerin Édith Piaf (1915-1963) auf ihn aufmerksam geworden war. Gemeinsam tourten sie durch Frankreich und die USA. Über tausend Chansons hat er verfasst, viele davon handeln von der Liebe. In seiner Ausnahmekarriere soll er über 200 Millionen Platten weltweit verkauft haben.