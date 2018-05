Er wurde 87 Jahre alt "Von Jung und Alt geliebt": Rührender Abschied von Wolfgang Völz

In seine Paraderolle als Bären-Kapitän schlüpfte der Großvater von RTL-"Bachelor" Daniel Völz (33) auch in der Show "Frag doch mal die Maus" sowie im "Käpt'n Blaubär Club" und im Jahr 1999 gar in einem Kinofilm. Als Schauspieler war er erstmals 1955 im Film "Der 20. Juli" zu sehen. Neben dem berühmten Bären lieh er unter anderem US-Komiker Mel Brooks und Schauspieler Patrick Stewart seine markante Stimme.