Er wurde 82 Jahre alt "Tatort"-Erfinder Gunther Witte ist tot

Der langjährige Fernsehproduzent und Erfinder des "Tatorts", Gunther Witte, ist am 16. August im Alter von 82 Jahren in Berlin verstorben. Das teilte der WDR unter Berufung auf Wittes Familie am Montag in einer Pressemitteilung mit. In seiner Zeit als WDR-Redakteur hatte Witte die "Tatort"-Reihe erfunden und dadurch das deutsche Fernsehen nachhaltig geprägt.