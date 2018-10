Er wurde 76 Jahre alt "The Walking Dead"-Star Scott Wilson ist tot

Kurz vor Wilsons Tod wurde auf der New York Comic Con bekannt gegeben, dass der Schauspieler unter den ehemaligen "The Walking Dead"-Darstellern sein werde, die in der neunten Staffel auftreten. Wilson hatte seine Szenen bereits abgedreht. Seine Karriere hatte schon 1967 mit "In der Hitze der Nacht" begonnen. In den folgenden fünf Jahrzehnten spielte er in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit.