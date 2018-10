Er wurde 65 Jahre alt Microsoft-Mitbegründer Paul Allen ist gestorben

Wie es in dem langen Statement weiter heißt, starb Paul Allen "am Montagnachmittag, dem 15. Oktober 2018, an Komplikationen des Non-Hodgkin-Lymphoms in Seattle" - und damit in der Stadt im US-Bundesstaat Washington, in der er am 21. Januar 1953 auch geboren wurde. Der erfolgreiche Unternehmer wurde 65 Jahre alt.