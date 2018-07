Er wurde 59 Jahre alt Tina Turners Sohn Craig ist tot

Tina Turner war 18 Jahre alt, als Craig zur Welt kam. Sein Vater ist der Saxophonist Raymond Hill (1933-1996), der mit Ike Turners (1931-2007) Band Kings of Rhythm auftrat. Craig wurde von Ike Turner adoptiert, nachdem er und Tina Turner 1962 geheiratet hatten. Die Ehe wurde 1978 geschieden. Craig soll laut "The Hollywood Reporter" als Immobilienmakler in Kalifornien gearbeitet haben. Tina Turner lebt mit ihrem Ehemann Erwin Bach (62) in der Schweiz.