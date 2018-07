München - Traurige Neuigkeiten aus dem Tierpark Hellabrunn: Orang-Utan Bruno ist tot. Das 49 Jahre alte Tier musste eingeschläfert werden. Bereits in den letzten Tagen hatte sich Brunos Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert. Der Tierpark-Bewohner wurde am 18. Februar 1969 in Hellabrunn geboren. Seine Mutter Kessi verstieß ihn und seine Zwillingsschwester Hella jedoch, weshalb die beiden Jungtiere zunächst einige Monate lang auf der Frühgeborenen-Station des Schwabinger Krankenhauses aufgezogen wurden.