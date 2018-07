Er wollte nicht "unsensibel" sein Henry Cavill entschuldigt sich für "Vergewaltiger"-Kommentar

"Ich wollte mich einfach entschuldigen"

Nach einer entsprechenden Gegenreaktion im Netz, stellte der Schauspieler gegenüber der "New York Post" einiges klar. Er habe die Reaktionen auf das Interview in Bezug auf die #MeToo-Bewegung und seine Gefühle wahrgenommen, beginnt Cavill in einem Statement. "Ich wollte mich einfach entschuldigen für all die Verwirrung und die Missverständnisse, die [das Interview] hervorgebracht haben könnte." Er wollte nicht "unsensibel" sein. Er habe und werde Frauen stets wertschätzen, egal ob bei der Arbeit, in einer Freundschaft oder in einer romantischen Beziehung. Niemals habe er Respektlosigkeit ausdrücken wollen. Cavill halte das Thema für sehr wichtig und unterstütze die Bewegung von ganzem Herzen.